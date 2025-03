Salvini, voto regionali nel 2026? Secondo me ha senso

"Spostare le elezioni regionali alla primavera 2026? Secondo me ha senso. In primo luogo, qui in Veneto, perchè Luca Zaia è stato uno dei protagonisti che prima, e più di altri, ha creduto in questo evento. Permettergli di inaugurare a Milano e poi chiudere a Verona le Olimpiadi sarebbe secondo me rispettoso del suo grande lavoro. Non è che sei mesi in più, sei mesi in meno cambiano la vita". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, circa l'ipotesi di uno spostamento, al 2026, delle elezioni regionali in Veneto, cosa non esclusa oggi, a Venezia, neppure dal ministro degli interni, Matteo Piantedosi.

Salvini, a Valle di Cadore in visita ad alcuni dei cantieri delle Olimpiadi 2026, ha aggiunto: "io non sono 'il governo', solo solo il vice presidente del Consiglio. Ma fosse stato per me, lo sapete, non ci sarebbe stato un limite di mandati nè per i sindaci, nè per i governatori. Perchè se uno è bravo lo rieleggono, se uno non è bravo è già troppo un solo mandato".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA