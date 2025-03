Ricerca, il Prosecco il vino più consumato in Veneto

In Veneto il vino più consumato è il Prosecco. Il dato emerge dal report annuale dell'Istituto di Ricerca Circana che ha reso disponibili in anteprima alcune informazioni dello studio "Circana per Vinitaly" che, come da tradizione, verrà presentato nella sua interezza nel corso della tavola rotonda "Vino e Gdo: Innovazione, Mercati e Opportunità", in programma a Vinitaly lunedì 7 aprile.

Sul podio dei vini più consumati in Veneto si trova, appunto, il Prosecco, che resta il vino più acquistato nel nostro Paese, con quasi 50 milioni di litri venduti e una crescita del 4,7%, seguito dal Lambrusco, che è anche il terzo vino più venduto a livello nazionale con oltre 15 milioni di litri, e dal locale Merlot, che si aggiudica il terzo posto nella classifica regionale. Al quarto posto l'internazionale Cabernet e al quinto il Trebbiano.

Gli ultimi anni sono stati di grande sofferenza per il mercato del vino nella Gdo, a causa degli effetti a lungo termine degli aumenti dei costi di produzione e dei loro riflessi sugli scaffali. Tuttavia, a partire dal 2023, l'andamento del mercato del vino, pur mantenendo il segno meno, ha cominciato a dare segni di miglioramento e nel 2025 potrebbe proseguire nella stessa direzione, grazie in parte al raffreddamento dei prezzi - da non intendere come riduzione - e al conseguente scenario di maggiore stabilità. Il tutto, al netto dei dazi minacciati dall'amministrazione Trump.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA