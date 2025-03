Milano-Cortina: Alberto di Monaco "pista bob veloce e tecnica"

Il principe Alberto di Monaco ha visitato oggi il cantiere dello Sliding centre olimpico, la nuova pista 'Eugenio Monti' di Cortina d'Ampezzo, che ospiterà le gare di bob, skeleton e slittino dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, ed ha assistito alle prime prove dell'impianto effettuate da atleti azzurri.

"L'impressione è di una pista veloce, tecnica, impegnativa" ha commentato dopo il sopralluogo che ha fatto con Fabio Saldini, commissario di governo per le opere olimpiche e amministratore di Società infrastrutture Milano Cortina, e Michele Titton, direttore dei lavori del cantiere.

Alberto di Monaco ha una lunga esperienza di pilota di bob, ha preso parte a cinque edizioni dei Giochi olimpici invernali, da Calgary 1988, poi Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998, sino a Salt Lake City 2002, come componente dell'equipaggio della nazionale monegasca. Nella sua permanenza a Cortina in questi giorni, Alberto Grimaldi soggiorna nella casa che ha affittato, in vista dei Giochi olimpici del febbraio 2026. Assisterà alle attività in corso sullo Sliding centre anche nel suo ruolo di membro del Comitato olimpico internazionale, presidente della commissione per la sostenibilità e l'eredità olimpica.



