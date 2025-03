Milano-Cortina: 250 milioni investimento Anas per 51 Alemagna

E' pari a oltre 250 milioni di euro l'investimento complessivo di Anas per le tre varianti in Cadore lungo la 51 di Alemagna, opere complementari per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. I tre cantieri Anas (Gruppo Fs) - a Tai, Valle e San Vito di Cadore - sono stati visitati nel pomeriggio da ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, alla presenza dell'amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, accompagnato dai responsabili della struttura territoriale Anas Veneto e dai tecnici della Direzione Lavori.

"Le opere lungo la SS 51 di Alemagna - ha detto Gemme -, di cui sono stato già commissario al tempo della mia presidenza in Anas fino al 2021, rivestono per me un'importanza particolare.

Torno con uno sguardo rivolto al futuro e alla conclusione dei lavori, per avere strade più sicure, confortevoli e moderne di cui fruiranno gli abitanti di questo straordinario territorio".

"Progetti così - ha proseguito Gemme - favoriscono l'obiettivo principale di Anas: garantire la continuità territoriale del Paese attraverso la rete stradale e autostradale. A tal fine, Anas progetta, costruisce e tutela il patrimonio delle infrastrutture che gli sono affidate, offrendo un contributo significativo allo sviluppo del territorio e dell'economia.

Inoltre, gestiamo la viabilità e la sicurezza stradale lungo l'intera rete diretta e in coordinamento con gli altri enti coinvolti".



