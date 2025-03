Denunciato 15enne per ferimento di un anziano con un coltellino

Uno studente di 15 anni, incensurato, è stato denunciato di carabinieri per aver ferito con un coltello, ieri mattina alla prima periferia di Treviso, un uomo di 86 anni. E' stato il ragazzo a chiamare il 112 riferendo ai militari di essere lui il responsabile dell'aggressione. Il giovane, accompagnato in caserma e assistito dalla madre, ha fornito la propria versione dei fatti, ammettendo di aver colpito l'uomo con un piccolo coltello al culmine di un alterco nato per futili motivi. Il 15enne ha poi aggiunto di essersi disfatto dell'arma. Al termine degli accertamenti, il ragazzo è stato affidato alla madre, in attesa di un provvedimento della Procura per i Minorenni.



