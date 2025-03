Convegno mondiale dei librai, nel 2026 si terrà in Italia

Si terrà in Italia, a Verona dal 19 al 20 aprile 2026, il quarto Rise Bookselling Conference, il convegno mondiale dei librai, organizzato e promosso da Eibf, l'Associazione internazionale dei librai alla quale aderisce l'Associazione Librai Italiani.

"Sono particolarmente felice - dichiara il presidente di Ali Confcommercio Paolo Ambrosini - che sia stata scelta l'Italia e Verona per questo importante convegno che rappresenta per i librai di tutto il mondo un'occasione preziosa di confronto e aggiornamento".

Durante i lavori più di 300 librai provenienti da tutti i continenti avranno l'occasione per confrontarsi su una professione che ancora sa offrire importanti opportunità di lavoro e che aiuta a diffondere i saperi. "Il fatto poi che la conferenza si tenga nell'80mo anniversario dalla nascita di Ali Confcommercio - conclude Ambrosini - è per noi un ulteriore elemento di soddisfazione che andrà ad arricchire un anno speciale".

Il presidente Eibf, Fabian Paagman, afferma: "Anno dopo anno, la Rise Bookselling Conference riunisce i librai di tutto il mondo in un forum unico nel suo genere per la collaborazione transfrontaliera e lo scambio di conoscenze. Siamo estremamente entusiasti di portare la conferenza in Italia il prossimo anno, in una città suggestiva che ha ispirato grandi della letteratura come Shakespeare. Vi invitiamo caldamente a partecipare e speriamo di vedervi lì. Nel frattempo, continuate a leggere e a sostenere le librerie di tutto il mondo".



