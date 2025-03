Condannata per droga e licenziata, prof chiede il reintegro

Aveva coltivato delle piantine di marijuana sul terrazzo di casa e dopo la denuncia, una professoressa è stata condannata, a Treviso, per droga.

Passaggio inevitabile, a pena definitiva, il licenziamento da parte della scuola dove insegnava.

Ora l'insegnante, a quattro anni dal licenziamento, ha avviato l'iter per ottenere la riabilitazione e ripulire la propria fedina penale a pena scontata.

"Abbiamo seguito il caso passo dopo passo - dice Giuseppe Morgante, riferimento della Uil Scuola di Treviso - per la docente è scattato il licenziamento perché il reato in questione è ostativo: non consente di continuare a lavorare a scuola".

"Adesso è stato avviato il percorso per arrivare alla riabilitazione - aggiunge - ma non si è ancora concluso".

Ci sono già stati dei precedenti simili.



