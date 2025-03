Alla Fenice Anna Bolena di Donizetti, prima recita dal 1857

Va in scena alla Fenice di Venezia, dal 28 marzo, "Anna Bolena" di Gaetano Donizetti, una sorta di "debutto di epoca moderna" poiché l'ultimo allestimento veneziano dell'opera risale al 1857.

La messinscena vede la regia di Pier Luigi Pizzi, con scene e costumi, affiancato dal light designer Oscar Frosio, e con Renato Balsadonna alla testa di Orchestra e Coro del Teatro La Fenice e un cast composto per le parti principali da Lidia Fridman, al debutto nel ruolo della protagonista, Alex Esposito nelle vesti di Enrico VIII, Enea Scala in quelle di Lord Riccardo Percy e Carmela Remigio in quelle di Giovanna Seymour.

Completano il cast William Corrò, Lord Rochefort; Manuela Custer, Smeton; e Luigi Morassi, il signor Hervey.

Cinque le recite in programma al Teatro La Fenice, nell'ambito della Stagione Lirica e Balletto 2024-2025: il 28, 30 marzo, 1, 4 e 6 aprile. La replica di martedì primo aprile ore 19.00 sarà trasmessa in diretta radiofonica da Rai Radio3.

Per Pizzi, che si cimenta per la prima volta con questo titolo nella veste di regista, scenografo e costumista, "questo capolavoro di Donizetti appartiene al gruppo di opere che definirei 'di cantanti'. In esse tutto quello che succede è pretestuoso, ed è principalmente un'occasione per far esplodere il belcanto, dove l'ambientazione serve a orientare il pubblico perché sappia dove ci troviamo e ai personaggi perché non siano lasciati nel vuoto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA