A Venezia al via i lavori di manutenzione dell'Ateneo San Basso

La Procuratoria di San Marco ha appaltato i lavori di manutenzione della facciata sud dell'Ateneo San Basso, edificio sacro che si trova in Piazzetta dei Leoncini, accanto alla Basilica lagunare, del costo di 100mila euro.

L'appalto è stato aggiudicato Co.New.Tech di Venezia, che ha presentato la migliore offerta economica fra le imprese specializzate invitate. Il ponteggio, autorizzato dal Comune di Venezia, sarà installato all'inizio di aprile e i lavori avranno la durata di cinque mesi. Il progetto è stato predisposto dal Proto di San Marco Mario Piana e autorizzato dalla Soprintendenza.

L'intervento sulla facciata esterna dell'Ateneo San Basso è la prima fase di un'iniziativa strategica decisa dal Consiglio di Procuratoria subito dopo il suo insediamento, per valorizzare l'edificio e trasferirvi l'infopoint e lo shop, ospitati finora dentro il nartece della Basilica. Contemporaneamente, la Procuratoria sta lanciando un concorso internazionale, su invito, per individuare un concept di alto livello per la riqualificazione, l'assetto e gli arredi interni dell'Ateneo, che ha una superficie di circa 210 metri quadrati e due accessi.

Entro il 2026 l'Ateneo San Basso aprirà ai visitatori e la Basilica avrà il nartece completamente restaurato e libero da ogni manufatto, nel suo originario splendore. Avendo una quota di pavimento inferiore a quella della piazza, il nartece era stata una delle parti della Basilica più danneggiate dall'acqua alta e ha richiesto un intervento complesso e delicato per eliminare gli effetti delle infiltrazioni saline, che è ancora in corso ma si concluderà entro il 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA