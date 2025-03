A Gardaland progetto green per abbattere Co2

Una pensilina fotovoltaica di circa 7.000 pannelli e della potenza di 3 MW produrrà energia pulita per le attività del parco divertimenti "Gardaland". Con questo sistema saranno evitate più di 800 tonnellate l'anno di emissioni CO2 in atmosfera con un beneficio ambientale pari a 7.600 nuovi alberi. L'impianto produrrà oltre il 25% del fabbisogno energetico del parco.

L'operazione green rientra tra gli obiettivi del progetto di Engie, operatore di riferimento del settore energetico e tra i principali player in Italia per la decarbonizzazione e Gardaland, proprietà del gruppo Merlin Entertainments.



