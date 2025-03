Sferzata invernale in Veneto, più di 1 metro di neve in quota

Sferzata pienamente invernale, con copiose nevicate, sulle Dolomiti del Veneto, interessate la scorsa notte da nuove precipitazioni. A Passo Fedai, nei pressi di Rocca Pietore, ieri sera un'auto e due pullman sono rimasti bloccati sulla strada dalla forte nevicata, e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco in soccorso dei passeggeri, e per disincagliare i mezzi.

In quota lo spessore della neve raggiunge il metro e 40 centimetri; questa è la misura che la stazione Arpav di Arabba ha misurato sul Col dei Baldi, 1900 metri di quota, vicino ad Alleghe, mentre nella zona sciistica di Ra Valles, sulla Tofana, sopra Cortina (2.615), il manto bianco raggiunge i 131 centimetri. Mediamente, su Dolomiti e Prealpi Bellunesi, dai 1600 metri di altitudine in su, la neve supera il metro di accumulo. Le precipitazioni delle ultime ore sono state comprese tra i 10 e i 15 centimetri.



