Una nevicata improvvisa e abbondante ha bloccato la scorsa notte, sul passo Fedaia, in comune di Rocca Pietore (Belluno) due autobus turistici ed un'automobile, per soccorrere i quali è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Le operazioni sono durate in tutto circa quattro ore e si sono concluse intorno alle 7 di stamane. I mezzi coinvolti non hanno riportato danni e hanno potuto riprendere il percorso regolarmente.



