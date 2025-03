Truffati anziani con tecnica falso carabinieri, arrestato

Un 45enne campano, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Cittadella (Padova) dopo aver messo a segno una truffa per 16.500 euro ai danni di una coppia di anziani con la oramai consolidata tecnica del finto maresciallo dei carabinieri e quindi del falso incidente stradale.

L'uomo è stato individuato a Nove (Vicenza) dopo essere sceso da un taxi e pedinato dai militari di Bassano del Grappa e di Cittadella. Gli investigatori hanno così accertato che il campano aveva truffato una 67enne facendosi consegnare tra 4.500 in contanti e monili in oro e argento, per un valor complessivo di 14.600 euro. Il marito della donna aveva poi ricevuto un'analoga telefonata da un falso carabiniere che lo invitava a recarsi immediatamente in caserma a Bassano del Grappa per poter incontrare il figlio. Il campano, che aveva cercato di fuggire, dopo aver abbandonato il taxi, salendo su un bus, è stato fatto scendere a Schiavon (Vicenza), dove gli è stato sequestrato il maltolto e arrestato. Ora è in una camera di sicurezza di Dueville in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini proseguono e sono finalizzate e ad individuare eventuali ulteriori vittime di truffe



