Furto in negozio centro Padova arrestati due ladri dalla polizia

Due serbi di 45 e 50 anni sono stati arrestati mentre un terzo di 60 anni è stato denunciato dalla squadra Mobile di Padova per il furto al 'Duca d'Aosta' nel centro della città Euganea.

Il 50enne era stato ripreso il 9 dicembre scorso dalle telecamere dell'esercizio commerciale mentre infrangeva una delle vetrine riuscendo poi ad entrare e ad appropriarsi di numerose borse griffate, occhiali e accessori di marca, per un valore di circa 100.000 euro. Merce che ha riposto in due borsoni prima di fuggire con un'auto parcheggiata a qualche centinaio di metri e che aveva preso a noleggio. Seguendo i movimenti della vettura, gli investigatori hanno ricostruito il percorso fino all'ingresso dell'autostrada. I poliziotti hanno poi svelato l'identità del ladro, scoprendo che era già stato denunciato per aver compiuto altri furti in negozi di grandi marche in varie parti del nord Italia. Inoltre gli agenti hanno accertato che la notte del furto a Padova c'era una seconda persona, un 45enne, già noto per colpi simili, che avrebbe svolto il ruolo di 'palo'. Lavorando sui dati delle celle telefoniche e sulle chiamate fatte dai cellulari dei due indagati la 'mobile' ha accertato che anche il 45enne era coinvolto nel colpo, ed era arrivato a Padova con una seconda auto anch'essa noleggiata. I due indagati, peraltro, erano già stati arrestati dalla polizia il 28 gennaio a Firenze, mentre stavano facendo un furto in una boutique del centro storico del capoluogo toscano. Al termine delle indagini la procura euganea ha indagato i due serbi per furto aggravato in concorso assieme ad una terzo serbo di 60 anni accusato di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, e che avrebbe avuto il compito di trasportare all'estero la merce rubata.



