Scatta l'allarme valanghe sulle Dolomiti. In riferimento alla situazione nivometeorologica attesa sul territorio regionale, segnalata dal bollettino neve e valanghe del Centro di Arabba, la Protezione Civile regionale ha dichiarato la fase operativa di 'attenzione' (allerta gialla).

Le valanghe potrebbero interessare in modo localizzato siti abitualmente esposti a questo rischio, vie di comunicazione in quota e dei passi dolomitici.



