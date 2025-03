Due assalti a bancomat tra Treviso-Venezia,il terzo nella notte

Altri due assalti a bancomat si sono verificati nella notte dopo quelli di Onigo di Pederobba (Treviso).

Uno ha riguardato l'ufficio postale di Mogliano (Treviso) dove tre banditi, con il volto travisato alle 2,15 hanno fatto esplodere il Postamat dileguandosi poi con un Suv di colore scuro sul quale erano state applicate targhe rubate. I carabinieri sospettano che i tre siano gli stessi autori del colpo avvenuto alle 4 a Onigo di Pederobba. In entrambi i casi per scardinare la cassetta di sicurezza é stato usato un consegno rudimentale composto di polvere pirica che é stato fatto detonare nella bocchetta di erogazione del denaro. Al momento non si conosce l'ammontare del bottino. A Pederobba è entrato in funzione il macchinatore di banconote che ha reso inservibile il maltolto.

Un episodio analogo si è verificato a Noale (Venezia), sempre più o meno alla stessa ora, dove un'altra esplosione ha fatto saltare il bancomat dell'ufficio postale, devastando completamente i locali. I vigili del fuoco, accorsi da Mestre e Mirano, hanno avviato una verifica statica dell'edificio su richiesta dei carabinieri e dei residenti. Il controllo, ancora in corso, per escludere eventuali lesioni strutturali all'immobile.



