Zaia, Milano-Cortina prima Olimpiade con donna presidente Cio

"Quelle invernali Milano Cortina 2026 saranno le prime Olimpiadi sotto l'egida di un Cio presieduto da una donna: non nascondo la soddisfazione perché è una novità che mette ancora di più al passo coi tempi il mondo dello sport, affidando la massima carica olimpica a una persona e una sportiva di grande valore ed esperienza". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, si felicita con Kirsty Coventry, eletta ieri alla presidenza del Comitato olimpico internazionale.

"È un motivo in più per essere certi - aggiunge Zaia - che l'appuntamento che vedrà protagoniste, tra meno di un anno, le nostre montagne entrerà a pieno titolo nella storia. A nome di questa terra che attende impaziente l'avvio della grande kermesse internazionale, auguro buon lavoro ed esprimo i più sentiti rallegramenti a Kirsti Coventry, chiamata al prestigioso e impegnativo incarico che assumerà dal prossimo giugno, e posso garantire fin d'ora la massima collaborazione anche con lei per la riuscita dell'evento. Spero di incontrare presto la nuova presidente del Cio e confermarle anche di persona che il Veneto, che proprio a Cortina ha già ospitato le leggendarie Olimpiadi invernali del 1956, è impegnato e determinato perché anche questo secondo appuntamento rimanga memorabile negli annali dello sport alpino mondiale. In questo momento di transizione - conclude - invio un saluto e un ringraziamento al presidente uscente Thomas Bach, sotto la cui permanenza ai vertici del Cio la Regione del Veneto ha realizzato il sogno di coronare con le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali la bellezza e il prestigio delle nostre Dolomiti".



