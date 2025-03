Trovata bomba Seconda Guerra Mondiale in cantieri Tav

Terza bomba della seconda guerra mondiale trovata nel giro di quattro mesi nel cantiere dell'alta velocità ferroviaria, a Montebello Vicentino (Vicenza). La quarta in meno di tre anni. E così scatterà un nuovo bomba day dopo quelli di inizio marzo e dicembre che hanno portato ad organizzare il disinnesco dell'ordigno, l'evacuazione di circa 100 persone e l'interruzione della linea ferroviaria tra Vicenza e Verona e la chiusura della A4. Lunedì in prefettura è già previsto un vertice per decidere la data del disinnesco.



