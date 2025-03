Otb rinnova il sostegno a Its Contest 2025 di Trieste

Otb, il gruppo internazionale di moda e lusso di Renzo Rosso, ha rinnovato il proprio sostegno a "Its Contest 2025", iniziativa nata nel 2002 che ha fatto scoprire alcuni fra i designer più talentuosi nel panorama della moda internazionale. Quest'anno il contest è incentrato sul tema "Borderless", per una creatività senza confini.

Grazie a queste collaborazioni, il Gruppo Otb ha costantemente contribuito a dare nuova linfa all'industry, continuando a rafforzare il proprio impegno nel promuovere e sostenere la creatività, elemento essenziale per emergere in un contesto come quello della moda e del lusso.

Per Renzo Rosso "la creatività in assoluto deve osare, deve essere davvero innovativa e speciale, perché è grazie a questa creatività che il talento riesce a farsi notare. Negli anni, Its ha scoperto tanti designer che sono arrivati a diventare i direttori creativi dei brand più importanti al mondo, auguro anche ai finalisti di quest'anno di trovare la loro strada per il successo".

Come main partner dell'edizione 2025, Otb ha offerto ai dieci finalisti la possibilità di partecipare a un programma di mentoring e coaching sulle best practice in ambito sostenibilità portate avanti dal Gruppo e parte della strategia di sostenibilità "Be Responsible. Be Brave". L'esperienza, svoltasi durante la residency di Its, è stata guidata da Andrea Rosso, Sustainability Ambassador di Otb, e da esperti del Gruppo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA