L'Arena di Verona torna a Praga con un concerto dopo 20 anni

Tutto esaurito alla Cappella barocca dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, il più antico del mondo, per il ritorno di Fondazione Arena di Verona nella capitale ceca, dopo oltre 20 anni dall'ultimo evento. Durante la serata i solisti Gilda Fiume (Soprano), Gianluca Terranova (Tenore) e Leon Kim (Baritono) hanno eseguito alcune delle più celebri arie di Verdi e Puccini, tratte dalle opere Rigoletto, Aida, La Traviata e Turandot. Ad accompagnarli il Sovrintendente Cecilia Gasdia al pianoforte, un Petrof recentemente restaurato, sottoposto a un lavoro di revisione della meccanica, ed inaugurato pochi giorni fa. Nel corso dell'evento Gasdia, accolta dall'ambasciatore d'Italia a Praga, Mauro Marsili e dalla direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura, Marialuisa Pappalardo, ha annunciato la possibilità per tutti i cantanti del mondo di sostenere un'audizione privata all'Arena di Verona.

"In questi ultimi anni sono stati tantissimi i giovani che hanno cantato e debuttato all'Arena di Verona", ha afferma Cecilia Gasdia. Siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti, di tutte le età, per questo lanciamo un invito a tutti gli artisti: coloro che desiderassero sostenere un'audizione privata, possono scriverci via mail in ogni momento dell'anno e, in base alla provenienza e alle disponibilità, verrà fissato loro un appuntamento. Diamo spazio a tutti, con un occhio di riguardo per i giovani che hanno bisogno di fare esperienza al fianco di grandi artisti. Occasioni che possono cambiare il loro futuro professionale, che li aiutano a formarsi. Ringraziamo l'Istituto Italiano di Cultura di Praga e l'Ambasciata per questa serata, è stata un'emozione tornare qui dove ho cantato tante volte negli anni '80 e '90".

"Il ritorno della Fondazione Arena di Verona a Praga è stato fortemente voluto dall''ambasciata e dall'istituto italiano di cultura, non solo per presentare un'eccellenza italiana del settore, ma anche per rimarcare la passione per la musica e lo spettacolo che unisce l'Italia e la Repubblica Ceca", ha dichiarato l'ambasciatore Marsili. "Lo straordinario programma del 2025 presentato dagli illustri rappresentanti della Fondazione, le magistrali interpretazioni dei solisti accompagnati al piano da Cecilia Gasdia e l'accoglienza trionfale del pubblico in sala sono la migliore testimonianza di una scelta vincente che ha contribuito a promuovere il genio creativo e la capacità di stupire degli italiani". La Direttrice dell'Istituto dell'istituto italiano di cultura di Praga, Marialuisa Pappalardo, ha commentato: "la bellezza del nostro lavoro è che, spesso, ci regala momenti di pura magia: sentire la nostra Cappella barocca risuonare con la musica di Puccini e Verdi, e al pianoforte la straordinaria Cecilia Gasdia, è stato uno di questi".

L'evento è stato organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Praga e dalla Fondazione Arena di Verona, in collaborazione con l'ambasciata d'Italia a Praga, la Regione Veneto, la Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca e l'Enit.



