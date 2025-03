Coniugi trovati morti, nessun segno di violenza

L'autopsia non ha riscontrato ferite, ne' segni di violenza sui corpi di Marco Steffenoni e Maria Teresa Nizzolo, i coniugi di 75 e 76 anni trovati mummificati nella loro villa a Monte Ricco, nella zona collinare tra Verona e Negrar di Valpolicella. Lo si apprende da fonti qualificate.

La prima parte dell'esame autoptico, viene spiegato, non ha permesso di stabilire con esattezza la data dei decessi. I due cadaveri, scoperti da tre ragazzi che praticano l'"urbex" (l'esplorazione urbana di luoghi abbandonati), si trovavano in stanze diverse. E' stato possibile stabilire che Steffanoni è morto con certezza per infarto, mentre non è stata appurata per ora la causa del decesso della moglie. Gli inquirenti tendono ad escludere la responsabilità di terze persone nella morte dei coniugi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA