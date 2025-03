'Teseo' protagonista di una nuova mostra su Antonio Canova

La scultura in gesso della 'Testa di Teseo', di Antonio Canova, sarà esposta per la prima volta alla Gypsotheca di Possagno (Treviso). L'occasione è data dalla nuova mostra-dossier che presenta il capolavoro realizzato a Roma nel 1783 e che segna il passaggio dagli ideali barocchi ai principi estetici del Neoclassicismo.

La rassegna intitolata 'Canova e la nascita della scultura moderna' sarà visitabile dal 23 marzo al 21 giugno prossimi.

La mostra oltre alla 'Testa di Teseo' propone anche 'Il Teseo sul Minotauro', realizzato sempre a Roma nel 1783.

L'insieme sarà esposto, oltre al calco e al modellino in gesso del gruppo scultoreo, con incisioni, documentazioni e pubblicazioni storiche relative alla complessa opera dell'artista veneto a cura di Elena Catra.

L'occasione è data dall'ingresso in collezione, grazie a un comodato gratuito, della 'Testa di Teseo' in gesso, proveniente da una collezione privata.

L'opera verrà esposta al pubblico nell'Ala Lazzari del museo e sarà messa a confronto con il primo modellino realizzato da Canova, come studio della scultura, e la sua versione finale in gesso.

Il percorso si completa con una sezione allestita nella Casa natale di Antonio Canova dove si troveranno incisioni, come l'acquaforte 'Teseo sul Minotauro' (su invenzione di Antonio Canova, disegno di Salesa Bonaventura e incisa da Raffaello Morghen), documentazioni e pubblicazioni storiche.

Il periodo romano di Canova iniziò nel 1779 quando, allora ventiduenne, venne incoraggiato alla professione dall'ambasciatore veneto a Roma, Girolamo Zulian, che gli donò un blocco di marmo, lasciandogli piena libertà di scelta sul soggetto da raffigurare.

Inizialmente, Canova aveva pensato a un'ambientazione dinamica, rappresentando la Lotta di Teseo con il Minotauro, ma scelse di raffigurare il momento di quiete dell'eroe dopo la vittoria, in opposizione alla tradizione del Barocco che prediligeva scene di azione.

Nella versione canoviana, Teseo è seduto sul Minotauro in atto di trionfo: tiene in mano la clava con cui ha abbattuto il nemico. Il Minotauro, dal corpo umano e testa taurina, è proteso esangue, in una posa innaturale.



