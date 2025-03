Maestra d'asilo va su Onlyfans, la scuola la sospende

È stata sospesa dall'impiego e dallo stipendio la maestra di una scuola dell'infanzia cattolica della provincia di Treviso, che gestisce anche un profilo sulla piattaforma per adulti Onlyfans. La maestra, 29 anni - riporta la Tribuna di Treviso - è assunta con un contratto a tempo indeterminato nella struttura scolastica, ma qualcuno ha scoperto l'attività parallela.

Si è svolto un incontro nell'istituto, che contesta alla giovane una condotta non in linea con l'impronta religiosa della struttura. A sostegno della maestra si erano espressi anche alcuni genitori, per i quali non era influente sulla sua attività educativa l'occupazione "esterna". In alcune interviste ai quotidiano locali, nei giorni scorsi la maestra aveva dichiarato di non provare imbarazzo e di sentirsi libera di esibire il proprio corpo.

