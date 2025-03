Lega, in Veneto raccolta firme sulla mozione identitaria

Al via in Veneto la raccolta di firme a sostegno della mozione "Futuro è identità" in vista del congresso regionale della Lega. Sono 40 i sindaci e oltre 200 gli amministratori in Veneto - informa una nota del partito - che hanno appoggiato pubblicamente l'iniziativa identitaria del segretario Alberto Stefani.

Adesioni altissime anche per l'evento del 29 marzo prossimo sul tema dell'Autonomia, che la Lega ha organizzato alla Fiera di Padova, dove sono attese almeno 1.200 persone. Nell'occasione sarà allestito un banchetto dove sarà possibile aderire alla raccolta firme a sostegno della mozione, "per dare più potere ai sindaci e più forza alle comunità. La Lega è il partito dei territori", conclude la nota.



