Due maxigru per il Porto di Trieste, assemblate a Marghera

Due gru di 97 metri di altezza e 73 di braccio sono state assemblate nell'area ex intermodale di porto Marghera (Venezia), e oggi sono state caricate a bordo di una chiatta per raggiungere Trieste, dove andranno a servire il Tmt-Molo VII.

L'assemblaggio è stato effettuato in quattro mesi dalla Tm Srl di Brescia, di proprietà della famiglia De Giacomi. Le gru sono "Ship to shore", cioè caricano e scaricano i container dalle navi. I componenti erano giunti a Venezia il 20 novembre scorso.

"Abbiamo scelto porto Marghera - commenta l'ad di Tm, Ferdinand De Giacomi - perché è una realtà particolare, un punto di riferimento per tutto il Nord Adriatico. Da qui infatti è possibile effettuare questo tipo di lavoro direttamente nel porto, infatti non è la prima volta che effettuiamo questi servizi. Già nel 2022 abbiamo assemblato due gru simili che sono andate a servire il porto di Capodistria".

Per il presidente di Venice port community (Vpc) Davide Calderan "si dimostra ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la centralità del porto di Venezia nel bacino di utenza dell'Adriatico. Con le nostre capacità e specificità siamo in grado di attrarre aziende che vengono dall'esterno per operare qui da noi. Porto Marghera, con il suo saper fare, si dimostra anche oggi fondamentale per l'economia del mare. Opere complesse, come queste, vanno a servire Trieste, Capodistria, ma anche Ravenna. Per noi non può che essere un motivo di orgoglio e di attestazione delle nostre capacità a livello internazionale".



