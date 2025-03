Un uomo di 50 anni è morto in uno scontro tra il suo scooter ed un'automobile in provincia di Verona. L'incidente è avvenuto ad Arbizzano, frazione di Negrar di Valpolicella (Verona).

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, l'uomo a un incrocio si è scontrato con lam vettura, riportando traumi fatali. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del Suem 118.





