Unità nazionale cinofile da valanga dal 22 al 25 marzo a Cortina

Per la prima volta in 58 anni di attività, il Corso nazionale unità cinofile da valanga del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico si terrà sulle montagne del Veneto, ospitato a Cortina d'Ampezzo dal 22 al 25 marzo. Per l'occasione arriveranno dall'intero arco alpino e da diverse regioni italiane i binomi, conduttore e cane, che, seguiti dagli istruttori, parteciperanno alle verifiche di accesso ai brevetti operativi.

Tre le classi esaminate: classe A, binomi sulle cui capacità operative si concentrano gli istruttori, che comprende la classe Puppy, con i cuccioli alla prima esperienza di addestramento; classe B, dove il lavoro si sviluppa sull'interazione del binomio cane - conduttore rapportato agli scenari operativi; classe BE che comprende i cani abilitati a turnare nelle basi di elisoccorso.

I campi di prova saranno allestiti a Col Gallina, dove, con l'ausilio della Scuola regionale unità cinofile e del Soccorso alpino di Cortina saranno predisposti gli scenari, nei quali si muoveranno i binomi impegnati nelle dimostrazioni pratiche di soccorso in valanga.



