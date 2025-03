Sulla sponda veneta del Garda 14,7 milioni di presenze nel 2024

Allunga il passo il turismo sulla sponda veronese del Lago di Garda che nel 2024 ha registrato oltre 14,7 milioni di presenze, in crescita del 2,8% sul pari periodo del 2023 ( e +9,4% sul pre-Covid), che valgono il 75,5% sul totale turistico di Verona e provincia. Lo rileva - nella giornata di apertura della 4/a edizione della Borsa Internazionale dei Laghi del nord Italia - la Camera di Commercio di Verona, che ha elaborato i dati della Regione Veneto su base Istat. A trainare la crescita, i viaggiatori stranieri che da soli rappresentano oltre l'85% delle presenze lacustri, in aumento non solo del 3,6% sul 2023 ma anche del 11,8% rispetto al dato pre-Covid del 2019. In controtendenza i turisti italiani che fanno segnare una leggera decrescita sia rispetto al 2023 (-1,6%) che al 2019 (-2,7%). "Il Lago di Garda si conferma la punta di diamante del turismo veronese dove si concentra la quasi totalità delle presenze con i dati dello scorso anno che dimostrano come la nostra sponda sia una delle destinazioni più amate dai viaggiatori stranieri, in particolare da quelli europei" - commenta Paolo Artelio, presidente di Destination Verona & Garda Foundation e componente della giunta della Cccia scaligera . Il quadro delle presenze suddivise per Paesi vede in testa - come da tradizione - la Germania con oltre 6,6 milioni di giornate nel 2024, pari circa al 53% sul totale dei turisti stranieri, in aumento non solo sull'anno precedente (+3,6%) ma anche rispetto al 2019 (+14,5%).

Al secondo posto si posizionano i Paesi Bassi con poco più di 1,3 milioni giornate di presenza che però registrano un calo sia sul 2024 (-9,7%) che sul periodo pre pandemia (-0,7%). Medaglia di bronzo per il Regno Unito che con oltre 740mila presenze segna un balzo di quasi il 24% sull'anno precedente così come una crescita del 4,2% sul 2019. Chiudono la top 5 l'Austria con poco più di 608mila giornate di presenza (-6,5% sul 2023 e -1,7% sul 2019) e la Svizzera, in crescita di quasi il 5% sull'anno precedente così come sul pre-Covid (+2%).



