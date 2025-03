Le canzoni dello Zecchino d'oro all'Arena di Verona il 10 maggio

Si intitola 'Il cielo è di tutti' il concerto fissato per il 10 maggio, alle ore 16, all'Arena di Verona protagonista il Piccolo Coro dell'Antoniano con le più belle canzoni dello Zecchino d'Oro, accompagnato dai cori della Galassia dell'Antoniano provenienti da tutta Italia e dalle voci bianche veronesi del coro di Ali.Ve, diretto dal Maestro Paolo Facincani, e di Ad'A.Mus, coordinato da Elisabetta Zucca.

A presentare l'evento dal vivo sarà Walter Rolfo, scrittore, autore e appassionato di illusionismo. E con la partecipazione straordinaria di Mìmi e Nartico, i due talent dello Zecchino d'Oro. Ispirato alla poesia di Gianni Rodari, contenuta nel volume Filastrocche in cielo e in terra pubblicato per la prima volta nel 1960, lo spettacolo sarà un connubio di musica, intrattenimento e solidarietà. Migliaia di voci in un unico coro d'amore e fratellanza: parte del ricavato sarà, infatti, devoluto in beneficenza alle iniziative di Antoniano a sostegno di mamme, papà e bimbi in difficoltà.

"È la prima volta che l'Arena di Verona inserisce nel ricco programma di spettacoli dal vivo un evento dedicato ai bimbi e alle famiglie, e ne siamo davvero orgogliosi - dichiara Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena -. Stiamo moltiplicando i progetti e le iniziative per i bambini perché crediamo fortemente che siano un pubblico importante già oggi, che merita attenzione, che ha bisogno di lasciarsi emozionare dalla musica e dal teatro, così come di fare esperienze dal vivo e non solo digitali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA