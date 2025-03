In discesa perde controllo bici, si schianta su un muro e muore

Un ciclista 58enne vicentino è morto oggi schiantandosi con la bicicletta contro il muro di una villa, dopo aver perso il controllo del mezzo mentre affrontava una discesa. E' accaduto a Bassano del Grappa, lungo via Margnan; l'uomo, residente a Romano d'Ezzelino (Vicenza), stava percorrendo un veloce tratto in discesa, quando ha perso il controllo della due ruote e senza riuscire a deviare alla traiettoria è finito violentemente contro il muro di Villa Margnan. Inutile il soccorso dei sanitari, che hanno constatato il decesso il 58enne. La dinamica dello schianto è stata immortalata per altro dalle telecamere di sorveglianza del Comune poste proprio in corrispondenza del luogo dell'incidente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA