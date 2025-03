Chiedono riscatto per restituzione quadri rubati, arrestati

Due marocchini, di 23 e 26 anni residenti a Spresiano (Treviso), sono stati arrestati dai carabinieri di Montebelluna (Treviso) mentre ricevevano 1.900 euro per restituire ad un 60enne di Povegliano (Treviso) tre quadri che gli erano stati rubati in casa.

I due stranieri avevano infatti contattato la vittima chiedendole appunto 1.900 euro per la restituzione di tre quadri dell'artista Orlando Donati, sottratti dalla sua abitazione il 16 marzo scorso. Le opere, di un valore complessivo stimato in circa 15.000 euro, sarebbero state fatte sparire definitivamente in caso di mancato pagamento. L'intervento dei militari ha permesso di bloccare i due marocchini nel momento dello scambio, restituendo così il maltolto al legittimo proprietario. Durante l'operazione, uno degli arrestati ha tentato di sottrarsi all'arresto, ma è stato immobilizzato.



