Aggrediscono un addetto alle pulizie, denunciati tre 16enni

Tre giovani di 16 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Treviso per aver aggredito un addetto alle pulizie della Mom, la società di trasporto pubblico locale. .

Il lavoratore, un cittadino marocchino di 53 anni, residente a Nervesa della Battaglia (Treviso), ieri aveva ripreso i tre ragazzi che avevano gettato più volte a terra alcuni rifiuti nel piazzale dell'autostazione. L'uomo è stato prima deriso, poi aggredito e spintonato fino a farlo cadere a terra. L'inserviente è stato salvato da un collega che ha messo in fuga i teppisti, chiamando successivamente le forze dell'ordine. I carabinieri sono riusciti a rintracciare i tre giovani, già noti alle forze dell'ordine, anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, denunciandoli per lesioni personali in concorso.



