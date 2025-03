A Jovanotti una chitarra elettrica fatta in carcere a Treviso

Una chitarra elettrica costruita dai detenuti del carcere di Treviso è stata donata a Jovanotti, che la mostra oggi con un video postato sui suoi canali social.

A portargliela è stato il presentatore Federico Quaranta.

"Ieri - scrive Jovanotti - mi ha recapitato questa chitarra costruita dai detenuti del carcere di Treviso nel loro laboratorio di liuteria e falegnameria. Non è solo una bella Telecaster, è simbolo della possibilità che l'errore e il dolore provocato (agli altri e a se stessi) non sia la fine della vicenda umana. Uno strumento musicale può creare gioia in qualcuno, emozione, leggerezza, liberare energia buona. Suonerò questa chitarra pensando che il carcere possa essere un nuovo inizio, che non cancella il male fatto, ma offre una possibilità di recupero e non nega mai la dignità della persona. Accetto volentieri questo regalo e ringrazio", conclude.



