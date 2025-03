Torna Treviso Giallo, il festival letterario al via il 27 marzo

Sherlock Holmes visto da Massimo Polidoro, Marco Zatterin e dalla squadra di Topolino e l'Italia delle serie tv con la partecipazione di Giuseppe Battiston e Marco Rossetti. Torna dal 27 al 30 marzo, il Festival Treviso Giallo, l'evento letterario che porta nella città una ventata di suspense, mistero e intrighi attraverso la celebrazione del genere giallo e noir.

Arrivato alla settima edizione, organizzato da Accademia Veneta in collaborazione con Linea edizioni e il Comune di Treviso, il Festival approfondirà tematiche come i crimini ambientali, il cambiamento climatico, il femminicidio, le dinamiche devianti in famiglia e gli eventi della nostra storia recente e si propone di stimolare la consapevolezza critica sui pericoli della rete e sui condizionamenti sociali, con tra l'altro la proiezione de docufilm 'Magma. Mattarella, il delitto perfetto'.

Tra gli ospiti: Sandrone Dazieri, Fulvio Ervas, Alessandro Robecchi, Maria Josè Rodriguez Mesa, Guido Sgardoli, Attilio Bolzoni, Sergia Adamo, Tullio Avoledo, Marco Azzalini, Luigi Bacialli, Gloria Aura Bortolini, Paolo Bertinetti, Alessandro Cinquegrani, Alessia De Marchi, Riccardo De Palo, Alessandro Mezzena Lona, Michael Robert Michon e Andrea Palladino.

Il Festival non è "uno spettacolo-passerella, ma un momento di continua riflessione e approfondimento" spiega Elvio Guagnini, presidente del Comitato Scientifico di Treviso Giallo. "Treviso Giallo esplora il genere giallo non solo nella sua dimensione narrativa, ma anche nei suoi aspetti scientifici e giuridici" afferma Mario Conte, sindaco della città di Treviso. "Il Festival Treviso Giallo che avrà luogo, come consuetudine, principalmente nello splendido Museo di Santa Caterina a Treviso, prevede degli incontri anche presso la Fondazione Benetton Studi Ricerche a Treviso, la Fondazione Oderzo Cultura a Oderzo TV e la libreria Feltrinelli a Treviso" sottolinea la direttrice artistica Lisa Marra, editrice di Linea edizioni e presidente di Accademia Veneta.

"Quest'anno, nell'ambito del progetto Veneto per la Legalità della Regione del Veneto, e per espressa volontà dell'amministrazione comunale, sono stati organizzati specifici incontri, dedicati all'Educazione alla Legalità" ha ricordato Pierluigi Granata, responsabile scientifico.

Fra questi, la tavola rotonda su 'Letteratura e Legalità' a cui parteciperanno accademici ed esperti di diversa estrazione culturale-scientifica, che rende omaggio a Leonardo Sciascia, al suo impegno civile e insegnamento letterario.



