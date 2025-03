Mercato lavoro, saldo positivo10.800 posti primi due mesi 2025

Nei primi due mesi del 2025 il bilancio del mercato del lavoro dipendente privato in Veneto è stato positivo per +10.800 posizioni di lavoro, risultato sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente. ;O affermano i numeri dell'osservatorio regionale 'La Bussola', aggiornati ad inizio marzo. Un dato che resta distante, tuttavia, dalle performance particolarmente elevate - legate all'espansione dei contratti a tempo indeterminato - che avevano caratterizzato l'inizio sia del 2023 che del 2019 (entrambi con un saldo positivo pari a circa +12.500 unità).

Nel periodo cala lievemente sia il volume delle assunzioni, sia quello delle cessazioni (per entrambi -1% sul 2024), riduzioni che si concentrano nel mese di febbraio, durante il quale si registra un calo del -4% per le nuove attivazioni e del -9% per le conclusioni contrattuali. A trainare l'andamento del bimestre è il bilancio di febbraio (dopo il saldo negativo registrato nel mese di gennaio), pari a +11.900 unità, più favorevole anche rispetto allo stesso mese del 2024 (+10.400).

Dal punto di vista contrattuale, nel primo bimestre del 2025 il bilancio relativo al tempo indeterminato è positivo (+9.500) e superiore a quello dell'analogo periodo del 2024 (+7.600) a seguito dell'aumento degli ingressi tramite trasformazione/qualificazione (+12%) .





Riproduzione riservata © Copyright ANSA