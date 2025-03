Dopo 13 anni a Verona riaprono Scavi Scaligeri

Dopo 13 anni a Verona riaprono gli spazi espositivi comunali degli Scavi Scaligeri, che saranno inaugurati con una mostra fotografica dedicata agi sport invernali in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026. Gli scavi scaligeri, situati nel piano interrato di Palazzo del Capitanio, torneranno quindi fruibili a breve per la cittadinanza e per i turisti. Si amplia quindi la platea degli spazi museali comunali. "L'amministrazione ha raggiunto - ha spiegato l'assessora alla Cultura, Marta Ugolini - un altro degli obiettivi che si era posta: quello di riaprire spazi museali che sono rimasti chiusi per troppo tempo. Gli Scavi Scaligeri dal 2015 non ospitano più mostre di fotografia: si trattava di un'offerta culturale molto apprezzata sia dalla città che dai turisti". Interventi agli Scavi Scaligeri in fase di conclusione e previsti per fine 2025. Attualmente, il Comune scaligero sta portando avanti il cantiere aperto nel corso del 2024, un intervento da 2 milioni di euro in fase di ultimazione, che modifica il percorso di visita all'area archeologica, prevedendo un nuovo ingresso, nonché l'adeguamento funzionale e impiantistico.



