Bus in fiamme, autista accosta e fa scendere i passeggeri

Un autobus di linea della compagnia Mobilità di Marca (Mom) si è incendiato questa mattina, per cause da accertare, mentre era in servizio in comune di Cappella Maggiore (Treviso).

Il conducente, notando il fumo giungere dal vano motore, ha accostato il mezzo e ha invitato la ventina di passeggeri a bordo a scendere prima che il rogo interessasse la cabina.

Le fiamme sono state domate poi dal vigili del fuoco. Secondo la società proprietaria del mezzo il veicolo, sia pur di vecchia generazione, è sempre stato sottoposto a regolari manutenzioni e fino ad oggi non aveva mai evidenziato anomalie di funzionamento.

I vigili del fuoco, giunti dai distaccamenti di Vittorio Veneto e Conegliano (Treviso), hanno spento le fiamme dell'autobus completamente avvolto dalle fiamme con l'ausilio di liquido schiumogeno. L'incendio ha completamente distrutto il mezzo e causato danni al manto stradale e ai cavi dell'illuminazione pubblica. Le operazioni di raffreddamento e bonifica si sono concluse poco prima di mezzogiorno.



