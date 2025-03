Auto nel fossato, un morto e tre feriti nel padovano

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in un fossato. L'incidente è avvenuto a Candiana (Padova): un uomo è deceduto altri tre sono rimasti feriti.

I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Piove di Sacco hanno lavorato per prestare soccorso ai 4 passeggeri a bordo della vettura. Due uomini, leggermente feriti sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo. Le altre due persone, durante la fuoriuscita dell'auto, sono stati sbalzati fuori, finendo nel campo opposto. I sanitari del Suem, hanno stabilizzato un uomo che è stato trasferito in elicottero in ospedale. Il medico purtroppo ha dovuto dichiarare la morte dell'altro uomo. L'auto è stata recuperata dal personale della squadra di autogrù arrivata in rinforzo da Padova. Sul posto anche i carabinieri.





