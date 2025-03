A. Benetton, 6 miliardi nelle infrastrutture in 3 anni

Mundys ha "un programma di investimenti 6 miliardi infrastrutture per la mobilità che potrà essere messo a terra nei prossimi 3 anni". Lo ha detto Alessandro Benetton, presidente di Edizione e vicepresidente di Mundys, intervenendo al talk organizzato da Affari&Finanza.

Negli ultimi 3 anni (2022-2024) Mundys ha realizzato investimenti organici per oltre 4,4 miliardi di euro, di cui 1,4 circa in Italia, per potenziare e ampliare le infrastrutture in concessione, ha ricordato Benetton e nel periodo 2022-25 ha effettuato investimenti per oltre 2,5 miliardi di euro per acquisire nuovi assets in Francia, Spagna, Porto Rico, Cile.





