Travolto da furgone in A13, morto operaio di cantiere mobile

Un 40enne è morto oggi sull'Autostrada A13 all'altezza di Villamarzana (Rovigo). È stato travolto da un furgone che viaggiava in direzione Bologna.

Il conducente non ha visto l'operaio che segnalava con bandiere un cantiere mobile.

Sul posto la Polizia stradale per i rilievi e i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. L'indagine per omicidio stradale compete alla procura della Repubblica di Rovigo. Feriti il conducente del furgone e un passeggero, illesi gli altri operai del cantiere.



