Ignora divieto di avvicinamento all'ex moglie, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato a Verona un 30enne originario dello Sri Lanka, sorpreso nell'abitazione della ex moglie in violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, disposti, lo scorso 28 febbraio, dall'Autorità Giudiziaria. La segnalazione è arrivata proprio dall'ex consorte che, rientrando a casa, ha trovato l'uomo nel suo appartamento. La lite, e la breve colluttazione che ne è scaturita in seguito, hanno indotto la vittima a chiedere immediatamente l'aiuto della Polizia. Quando gli agenti delle Volanti hanno raggiunto l'abitazione della donna, hanno trovato l'uomo ancora sul pianerottolo, davanti all'appartamento della vittima. Dai contolli è emerso che tra le misure cautelari a carico del 30enne c'era anche il divieto di dimora nel comune di Verona, notificatogli scorso 3 marzo.

All'uomo sono stati contestati anche il reato di violazione di domicilio e di porto d'armi od oggetti atti ad offendere, infatti è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico. L'arresto è stato convalidato questa mattina dal Giudice



