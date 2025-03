Il Consorzio di Tutela Formaggio Asiago avvia il Piano di crescita programmata attraverso la regolazione dell'offerta, in vigore fino al 31 dicembre 2026. Per la prima volta nel settore caseario, introduce un meccanismo di efficientamento premiando la qualità con un nuovo modello di valorizzazione del prodotto e favorendo l'esplorazione di nuove nicchie e nuovi mercati.

Il piano incentiva l'eccellenza e il miglioramento assegnando a ciascun produttore un indice qualitativo che influenza direttamente le assegnazioni, riconoscendo i produttori più virtuosi in base ai punteggi ottenuti durante verifiche periodiche del prodotto, condotte da un panel indipendente di esperti di analisi sensoriale. Prevede inoltre la possibilità di agevolazioni per i piccoli produttori e i produttori storici, al fine di tutelare l'artigianalità e la biodiversità, come parte integrante del patrimonio culturale e produttivo locale.

Il formaggio Asiago nel 2024 ha registrato a livello nazionale la migliore performance tra i formaggi duri e semiduri, con una crescita dell'8,9% a volume e del +6,2% a valore (dati Circana).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA