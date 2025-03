Biennale Cinema, al via bando per Final Cut in Venice

Apre oggi sul sito web della Biennale di Venezia (labiennale.org) il bando della 13/a edizione di "Final Cut in Venice", che avrà luogo dal 31 agosto al 2 settembre nell'ambito del Venice Production Bridge dell'82/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

Dal 2013, Final Cut in Venice offre un supporto concreto per il completamento di film di qualità provenienti dall'Africa e da Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Siria e Yemen, affermandosi come un importante incubatore di talenti e riconoscimenti. Per partecipare è necessario compilare la scheda di preselezione online sul sito e inviare i materiali indicati all'indirizzo finalcut@labiennale.org entro il 9 giugno prossimo.

Final Cut in Venice consisterà in tre giornate di lavoro in cui i film selezionati in copia lavoro sono presentati a produttori, buyer, distributori e programmatori di festival cinematografici. Incontri individuali tra i team dei film selezionati e i professionisti saranno organizzati il 2 settembre. Alle proiezioni saranno ammessi solo i professionisti con accredito Industry e altri preventivamente invitati dalla Direzione della Mostra. I premi sono in servizi (kind) o denaro (cash), finalizzati al sostegno economico dei film nella fase di post produzione. Per il nono anno, La Biennale offrirà un premio di 5.000 euro al miglior film in post-produzione, attribuito da una giuria composta da tre membri indicati dal Direttore della Mostra. Per il quarto anno consecutivo il programma beneficerà del supporto aggiuntivo del Red Sea International Film Festival.





