A Verona dal 19 al 23 marzo 4/a Borsa Internazionale dei Laghi

Ottantuno buyer provenienti da 27 Paesi per un confronto con oltre 100 operatori turistici di alto profilo, sono i numeri della quarta "Borsa Internazionale dei Laghi", la manifestazione itinerante di incoming dedicata al turismo lacustre del Nord Italia in programma quest'anno a Peschiera del Garda (Verona) dal 19 al 23 marzo.

Con una domanda proveniente dagli Stati Uniti all'India, dalla Cina alla Gran Bretagna fino alla Germania e al Belgio, l'iniziativa punta a promuovere i laghi prealpini come una destinazione unica sui mercati internazionali, sviluppando un'offerta turistica da 34,4 milioni di presenze l'anno, competitiva e attrattiva per i viaggiatori provenienti da tutto il mondo e, al tempo stesso, favorire la cooperazione tra istituzioni pubbliche, associazioni e imprese private del settore.

"Per cinque giorni l'attenzione degli operatori internazionali sarà focalizzata sulle principali destinazioni lacustri del nord, a partire proprio da Lago di Garda - ha dichiarato Paolo Tosi, componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona che organizza questa edizione -. Per noi essere capofila dell'edizione 2025 rappresenta un'opportunità strategica per valorizzare ulteriormente il nostro territorio a livello internazionale. Da tempo siamo infatti impegnati nella promozione del turismo veronese anche attraverso iniziative come Great Wine Capitals, la rete internazionale dell'enoturismo, e soprattutto Destination Verona & Garda Foundation, la fondazione istituita per rafforzare la visibilità e l'attrattività turistica dell'intera provincia" ha concluso.



