A Porto Marghera un nuovo impianto di produzione dell'idrogeno

Procede celermente grazie alla Zls il progetto per avviare una "Hydrogen Valley" veneta a Porto Marghera (Venezia), oggi con la la firma del decreto autorizzativo da parte dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico Settentrionale per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di idrogeno verde nello stabilimento Sapio, finanziato da fondi NextGenerationEU del Pnrr.

L'impianto elettrolizzatore sarà del autonomo e indipendente dai cicli produttivi dello stabilimento Sapio, e sarà alimentato da un impianto fotovoltaico e da altre fonti energetiche rinnovabili. La capacità nominale complessiva dell'elettrolizzatore sarà di 4,59 MW, corrispondenti a una capacità di produzione oraria di circa 1.000 Nm3/h di idrogeno (0,09 tH2/h). L'opera sarà realizzata in un'area dismessa sfruttando le infrastrutture già presenti, quali la sottostazione elettrica per l'allaccio alla rete elettrica e la produzione di azoto per l'impiego come aria strumentale, nell'ottica del recupero e valorizzazione e rifunzionalizzazione di Marghera.

Il progetto è parte integrante del più ampio piano di sviluppo dell'Hydrogen Valley Venezia, nasce da una collaborazione tra Sapio e Eco+Eco Srl. L'autorizzazione è stata rilasciata grazie agli strumenti amministrativi speciali della Zona Logistica Semplificata, la quarta avvenuita tramite procedura Zls-Sua dall'inizio dell'anno.

Per il presidente dell'authority, Fulvio Lino Di Blasio, "Porto Marghera, come diciamo da tempo, è stata e continuerà a essere luogo di innovazione per il settore energetico.

L'insediamento di un polo di produzione e distribuzione di idrogeno in grado di servire l'economia regionale innesca un processo virtuoso di decarbonizzazione, che deve essere considerato come un anello della catena di costruzione di un hub energetico".



