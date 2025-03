Ghiaccio: mondiali velocità; Ghiotto oro, Lollobrigida bronzo

Si concludono con due medaglie per l'Italia i Mondiali su singole distanze di pattinaggio di velocità sul ghiaccio di Hamar, in Norvegia. Davide Ghiotto ha conquistato l'oro sui 10.000 metri mentre Francesca Lollobrigida è medaglia di bronzo nella Mass Start. Ghiotto è salito sul gradino più alto del podio nella distanza più lunga ed estenuante del programma per il terzo anno consecutivo, impresa riuscita solo a due leggende olandesi come Romme e Kramer nella storia. Il trentunenne vicentino ha impresso da subito un ritmo infernale alla gara imponendosi con il tempo di 12'46"15 davanti al polacco Semirunniy (12'49"93) e al ceco Jílek (12'51"53): grazie a questa vittoria, Ghiotto ha chiuso al primo posto 12 delle 13 gare sui 10.000 metri disputate nel quadriennio con una imbattibilità di undici gare che dura dal 28 gennaio 2023.

Nell'ultima gara del programma di Hamar, Francesca Lollobrigida (già oro ieri sui 5.000 metri), ha conquistato il bronzo nella Mass Start. La 34enne romana, dopo essersi piazzata quattro volte al quarto posto, ha infranto il tabù del podio iridato nella Mass Start, una delle sue grandi specialità. Lollobrigida si è vista superare in volata solo dall'olandese Marijke Groenewoud, favorita della vigilia, e dalla canadese Ivanie Blondin, al posto d'onore per la quarta edizione consecutiva.





