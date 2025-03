Scappò dopo un investimento, scoperto da frammenti specchietto

I Carabinieri hanno individuato l'automobilista che la notte dell'11 marzo scorso si sarebbe reso responsabile dell'investimento di un uomo di 62 anni, a Valdobbiadene (Treviso) senza fermarsi a prestare soccorso.

L'indagato è un 51enne del posto, già sanzionato in passato per guida in stato di ebbrezza.

Grazie ai frammenti dello specchietto retrovisore dell'automobile, che nei giorni successivi era stato sostituito, e le immagini della videosorveglianza, i militari hanno potuto risalire al presunto investitore. L'uomo è accusato di lesioni personali colpose e fuga del conducente. La persona investita ha riportato ferite di lieve entità.



