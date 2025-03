Nave Amerigo Vespucci a Venezia, si prepara festa sull'acqua

Per la leggendaria nave scuola della Marina Militare Italiana, che sarà ormeggiata a Riva San Biasio a Castello dal 27 al 31 marzo, il Comune di Venezia sta organizzando un grande saluto dall'acqua.

È arrivato oggi l'invito del sindaco Luigi Brugnaro a partecipare alle Remiere e a tutti gli appassionati della Voga, ai gruppi Sportivi, alle associazioni di Vela, alle associazioni di Categoria, ai circoli velici, alle darsene, agli appassionati con il seguente programma: raduno di tutte le imbarcazioni ore 10:15 a Punta della Dogana, partenza del corteo acqueo che sarà capitanato come sempre dalla Serenissima alle ore 10:30-10:45 Arrivo in riva San Biasio a Castello e omaggio alla Vespucci alle ore 11.

"Il motto della nave è 'Non chi comincia ma quel che persevera' ed esprime la vocazione alla formazione ed addestramento dei futuri ufficiali della Marina Militare - spiega il sindaco Brugnaro - e richiama proprio la storia di Venezia, che è un continuo perseverare del lavoro e dell'ingegno dell'uomo in un ecosistema unico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA