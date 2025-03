Fino a domani tempo instabile con ulteriori precipitazioni

Il meteo regionale comunica che fino alle prime ore di domenica 16 marzo il tempo sarà instabile, a tratti perturbato, con ulteriori precipitazioni, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Il limite delle nevicate è intorno a 1300-1600 metri.

Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale informa che dalle 14 di oggi alle 20 di domani, domenica 16 marzo è confermata la fase operativa di attenzione (allerta gialla), da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme a seconda dell'intensità dei fenomeni, per criticità idraulica nei bacini: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR); Basso Brenta-Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV) con particolare riferimento al sistema Agno-Guà-Fratta-Gorzone.

Resta confermata anche la fase operativa di "attenzione (allerta gialla), da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme a seconda dell'intensità dei fenomeni, per criticità idrogeologica nel bacino: Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (RO-VR). Nelle zone in allerta idraulica è possibile l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua principali, con probabile superamento della prima soglia idrometrica generalmente contenuto all'interno dell'alveo. È possibile, inoltre, l'innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi.



