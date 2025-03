Dal World Health Forum Veneto 2025 un decalogo per la sanità

Dal World Health Forum Veneto 2025 che si conclude oggi a Padova arriva un decalogo con le linee guida per tracciare il futuro della sanità.

I punti del decalogo sono: One Health: oltre le pandemie; I determinanti di Salute: il ruolo della prevenzione; Innovazione in farmaceutica: quali politiche per potenziare la ricerca italiana?; Biotecnologie e Medicina di precisione: nuovo impulso dall'Intelligenza Artificiale e dalle nuove tecnologie; Quali prospettive per le malattie genetiche e degenerative?; Finanza, newCo, Biotech, Industria Farmaceutica: leva Fiscale e mercato azionario per un incremento allo sviluppo; Nuovi farmaci per il cancro: necessità di uniformare e semplificare la regolamentazione Europea e impatto su SSN e accessibilità; I dataset dalla diagnosi allo sviluppo di farmaci: rapporti tra Istituzioni nazionali ed europee; Informazione scientifica nei confronti di una scienza biomedica in rapida evoluzione. Ruolo dei giornalisti scientifici: come formare i comunicatori?; e infine Implicazioni bioetiche della medicina di precisione.

"Un evento come il World Health Forum Veneto - ha detto Luca Zaia presidente del Veneto - ha confermato l'importanza di avere una visione integrata per poter affrontare le sfide globali della sanità. Una sanità che deve mettere al centro la prevenzione, l'innovazione in farmaceutica per potenziare la ricerca italiana, guidati dall'Intelligenza Artificiale e dalle biotecnologie per la medicina di precisione".



